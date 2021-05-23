Вечером 22 мая неподалеку от города Каменец-Подольский упал воздушный шар с людьми. Тепловой аэростат с шестью пассажирами зацепился корзиной за электрическую линию, из-за чего корзину перевернулся. В результате один человек погиб, а пятеро — ранены. Об этом сообщили в Национальной полиции Хмельницкой области. Что известно о погибшем и пострадавших ЧП произошло рядом с деревней Кульчиевцы неподалеку от кладбища около 21:45. На поиски пострадавших были направлены силы полиции, спасатели, медики. Один из пассажиров воздушного шара нашли прямо на кладбище. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными, и человек погиб. Ему было 53 года, он житель Прилук. Остальные пять человек с травмами различной степени тяжести доставлены в местные медучреждения. Сообщается, что все они получили значительные повреждения. Среди пострадавших — жена погибшего, 28-летний пилот шара из Киева, двое мужчин из Хмельницкого и один — житель Каменец-Подольского района.

Фото: Воздушный шар упал под Каменец-Подольским (hm.npu.gov.ua) В полиции открыли уголовное производство Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил воздушных полетов). Расследование инцидента продолжается. Фестиваль воздушных шаров проходил с 21 мая Пострадавшие и погибший участвовали в фестивале воздухоплавания "Кубок Подолья". Туда съехались 16 экипажей из Киева и Киевской области, Львова, Днепра и Каменец-Подольского. Ранее мы писали, что во Львовской области с воздушного шара выпал человек.