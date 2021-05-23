Власти Бангладеш сняли запрет на поездки в Израиль. В паспортах граждан Бангладеш до сих пор была отметка о том, что документ действителен в "всех странах мира, кроме Израиля". Об этом сообщает The Jerusalem Post. Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений с Израилем, министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан заявил, что новые выданные паспорта больше не выделять Израиль, открывая возможность для граждан Бангладеш легально посещать эту страну. Граждан Бангладеш, которые ездили в Израиль или пытались приехать, в прошлом арестовывали и обвиняли в государственной измене или им грозила такая участь, если они когда-нибудь снова ступят на землю Бангладеш. Такая судьба журналиста Салаха Чоудхури, редактора Weekly Blitz, который в 2003 году попытался приехать в Израиль для участия в писательском семинаре в Тель-Авиве. Впоследствии он был заключен в тюрьму по обвинению в государственной измене, подстрекательстве к мятежу и богохульстве. Заместитель Министерства иностранных дел Израиля Гилад Коэн приветствовал этот шаг и призвал правительства двух стран работать над установлением официальных связей, как Израиль сделал в прошлом году с другими мусульманскими странами, такими как ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан, в рамках соглашений о нормализации отношений посредничества США. Напомним, в сентябре 2020 премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министры иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония проходила в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа. Напомним, в середине августа 2020 Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение. Согласно ему, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима.