За прошедшие сутки, 22 мая, в Украине против COVID-19 привито 3503 человек. Накануне прививки сделали 17 583 лицам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. По данным пресс-службы, за последние сутки одну дозу получили 1022 человека, полностью иммунизированы — 2481 человек. В течение суток работали 89 мобильных бригад, 144 пункта прививки. С начала прививочной кампании привито 978 033 человека, из них получили 1 дозу — 978 031 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 74 783 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1052814 прививок. По состоянию на 22 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 582 285 человек. Напомним, в Украине последние сутки, 22 мая, зафиксировано 2533 новых случаев заболеваний COVID-19. В апреле 2021 43% украинский были готовы сделать прививку от COVID-19 в ближайшие несколько месяцев. Ответили, что не готовы, 52% респондентов.