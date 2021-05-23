Принц Гарри помирится с братом Уильямом только при условии расставания с женой Меган Маркл и возвращения к семье в Великобритании. Но внук Елизаветы II вряд ли на это пойдет, ведь он не сможет оставить своих детей в США, говорят эксперты. Об этом сообщает Daily Mirror. Такое мнение высказала Кинси Скофилд, американский эксперт по британской королевской семьи. "К сожалению, на мой взгляд, отношения между ними наладятся только в том случае, если принц Гарри и Меган Маркл расстанутся и Гарри вернется в Великобританию один. Однако Гарри никогда не оставит своих детей в другой стране", — говорит она. Скофилд добавила, что жена Уильяма Кейт Миддлтон — горячая сторонница примирения. Во время последнего визита Гарри в Великобританию герцогиня Кембриджская выступала посредником между враждующими братьями и пыталась смягчить напряженность. Отметим, что принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию еще в ноябре 2019-го года. Сначала они вместе с сыном Арчи отправились в Канаду, а после полного сложения полномочий в марте 2020-го окончательно перебрались в США. Пара живет в Калифорнии и готовится к рождению дочери в июне этого года. Холодок между братьями прошел после начала отношений Гарри Меган, а после свадьбы они стали общаться еще меньше. Окончательно братья поссорились, когда принц Гарри и его жена отказались от полномочий. Теперь же принц Гарри и Меган Маркл дают различные интервью, где позволяют себе нелицеприятные высказывания в сторону британской королевской семьи. Поэтому Гарри уличили во лжи.