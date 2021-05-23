Лилия Ребрик может похвастаться не только актерским талантом и профессионализмом в кадре и на сцене, но и и своими кулинарными талантами. Поклонники телезвезды знают, что она отличная хозяйка и время от времени балует подписчиков проверенными вкусными рецептами блюд, которые готовит дома. На этот раз Лилия решила рассказать об одном из своих самых любимых продуктов — спаржу. На странице в Instagram она поделилась рецептом приготовления блюда для домашних и гостей, которая гарантированно понравиться всем. Лилия предложила поклонникам приготовить блюдо из спаржевой фасоли. Несмотря на достаточно высокую стоимость, этот продукт полностью оправдает себя, если его вкусно и правильно обыграть. Польза и желание сходить за добавкой гарантированы! "Спаржу очень легко готовить! Немного отварил и поджарил — и, считай, готово! Но у меня рецепт изысканный! Пригодится и для приема гостей, которых вы хотите поразить вкусной едой, и для семейного ужина, и для пикника, если вдруг под рукой будет гриль ", — заверила ведущая и тут же предложила попробовать приготовить этот деликатес.

Лилия поделилась вкусным рецептом блюда из спаржи (фото: instagram.com/liliia.rebrik) "Разогрейте духовку до 200 градусов. 700 гр спаржи нарежьте в длину по 7-10 см; полейте небольшим количеством оливкового масла и добавьте щепотку черного перца. Каждый стебель оберните тоненьким кусочком копченого бекона. Выложите в форму для запекания и готовьте 12 минут, пока бекон не станет хрустящим, а спаржа — нежной и мягкой. На гриле также нужно готовить 10-12 минут ", — описала способ приготовления деликатесного блюда знаменитость. Лилия призналась, что обожает спаржу и даже думает "раскрутить" мужа Андрея Дикого посадить ее на дачном участке, чтобы не отказывать себе в удовольствии и чаще баловать себя любимыми лакомствами. Напомним, что ранее Лилия Ребрик "сдала" лайфхак удачного отдыха с детьми.