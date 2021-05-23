"Холостяк 11" закончился грандиозным финалом в Дубаи, где главный герой проекта Михаил Заливако сделал свой выбор и остался с Анной Богдан. Далеко не все поклонники шоу остались довольны решением харьковского бизнесмена, поэтому в сети появилось немало гневных и критических комментариев. Так, победительница Анна решила поделиться своими эмоциями после финала проекта и обратилась к любимому, а розом с этим и отреагировала на выпады недоброжелателей. Она опубликовала в Instagram образ с финала. Девушка позирует в платье цвета шампань с нежным кружевом и Шлеф, а также контрастным поясом с анималистические расцветки. "Проект" Холостяк "- это машина, работу которой обеспечивает огромная команда, которая сделала этот проект таким романтичным, какой он есть. Проект" Холостяк "- это яркое событие в моей жизни! Спасибо всем тем, кто даже косвенно, но участвовал в его создании ", — написала Анна.

Анна появилась на финале в роскошном платье (фото: instagram.com/hannastorozhuk) Богдан призналась, что присутствием на проекте обязана своей сестре, которая заставила ее заполнить анкету для участия. "Я не верила что на проекте возможно встретить свою любовь!" — отметила она. Девушка обратилась к своему избраннику, а также недоброжелателей. "Миша! Спасибо тебе за то, что так ворвался в мою жизнь! Спасибо что сделал выбор, даже если кого-то он не устраивает! Спасибо тебе за тебя", — оставила трогательное послание для экс-холостяка Анна. Сразу после финала проекта победительница разместила в фотоблози романтическое фото с Михаилом, на котором пара обнимается, стоя на балконе дубайского отеля, где снималась финальная сцена реалити.

Выбор Михаила вызвал бурную реакцию сети (фото: instagram.com/hannastorozhuk) "В любви нет тех, кто выиграл и проиграл. Мы нашли друг друга. И это главное. Ты мой. А я твоя", — подписала девушка атмосферное кадр. В разделе Сторис она решила немного пообщаться с подписчиков и поблагодарила их за поддержку, а вот раскрыть интригу, осталась пара вместе не захотела — по условиям контракта до выхода финального пост-шоу разглашать эту тайну нельзя. К слову, финалистка "Холостяка 11" Юлия Зайка, которую выбрал Михаил Заливако, поделилась своими эмоциями.