Правоохранители задержали мужчину по факту стрельбы в Умани. Им оказался 22-летний гражданин Израиля, который приехал в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской области. По данным пресс-службы, стрельба произошла в субботу, 22 мая на улице Софьи Перовской. В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и отобрали объяснения у очевидцев, а также установили личность злоумышленника, сообщили в полиции. "В здании гостиницы между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другой — в руку. После чего, скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей", — говорится в сообщении. Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас собраны сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. По процессуального руководства окружной прокуратуры города Умань решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения, добавили в полиции. Как сообщало РБК-Украина, в Умани в субботу, 22 мая, произошла стрельба в хасидской квартале. В результате инцидента двое хасидов получили ранения. Напомним, на днях в Киеве из окна многоэтажки обстреляли воинскую часть на Печерске из пневматического оружия.