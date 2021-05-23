Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин встретятся в Сочи. Их встреча запланирована на следующей неделе. Об этом сообщает "РИА Новости". Однако точной даты встречи лидеров двух государств пока не известна. Отметим, что это будет уже третья встреча с начала этого года Владимира Путина и Александра Лукашенко. Первая встреча состоялась 22 февраля в Сочи, а вторая — 22 апреля в Москве. Напомнив, Россия и Беларусь летом начнут боевые дежурства по противовоздушной обороны (ПВО). Они будут проходить на одном из аэродромов Беларуси. Отметим, что в ходе прошедшей встречи Путина и Лукашенко вопрос слияния России и Беларуси не обсуждался. Добавим, что министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих.