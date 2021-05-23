Российский президент Владимир Путин во время возможной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не будет обсуждать вопрос принадлежности Крыма. В Кремле считают Крым своей территорией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1". "Наши украинские визави, например, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — а Россия приграничном сотрудничестве по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов ", — сказал Песков. При этом он заявил, что "если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать". Песков заявил, что "в Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление — говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление". Отметим, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сегодня идет подготовка встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что конкретные детали потенциальной встречи между Зеленским и Путиным еще обсуждаются. Он также отметил, что пока еще рано озвучивать детали.