В супермаркетах часто используют небольшие схемы, чтобы выманить из покупателя как можно больше денег. Они незаметны, но могут нанести вред вашему кошельку. Что нужно знать о обманы покупателей в супермаркетах, рассказали эксперты для Ukr.Media. Двойное пробивки товара Когда вы покупаете несколько наименований товара (например, до пяти штук), тогда кассиру вас обмануть сложнее. А вот при наличии полного тележки ему не составит труда пробить какой-нибудь товар дважды или включить в чек тот товар, который вы не покупали. Проверяйте на кассе все наименования, которые пробитые в чеке. Обычно при указании на мошенничество, кассиры извинения и говорят, что это случайность. Умолчание о акции и бонусы В каждом супермаркете почти ежедневно проходят различные акции. "Купи два товара и третий получи за 0, 01 гривны", "Снижение цены", "Товар недели" или "Нет в день". Не все покупатели обращают внимание на специальные ценники и акции или не понимают условия. Они берут товар и идут на кассу, а работник супермаркета обычно умалчивает о том, что покупатель имеет право на сниженную цену или второй товар со скидкой. Кассир может занять другой товар себе и не заплатить за него. Еще одна уловка кассиров — с программами лояльности и бонусами. Если вы забыли свою карту и не предъявили ее при оплате товаров, кассир предлагает воспользоваться своей карточкой, но не сообщит, что баллы пойдут на его накопительный счет. неправильная сдача При расчете наличными средствами, покупателя ждет еще одна опасность. Кассиры кладут сдачу в незаметное место — так, чтобы купюры не бросаться в глаза. И часто бывает так, что покупатель составляет товары в пакеты или тележку и просто забывает о том, чтобы забрать сдачу. Особенно, если не видит ее глазами. Наказать таких кассиров сложно — они подвигают сдачу ближе и говорят, что вы просто не увидели деньги. просроченные товары Магазины не имеют права торговать просроченными товарами и обязаны их просто списывать. Но часто бывает так, что срок годности вышел, а товар вполне еще на вид качественный. И недобросовестные работники преподают такие товары на прилавки с большой скидкой. А вот вырученные деньги они обычно кладут в собственный карман. Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине появились поддельные купюры в 500 гривен. А также мы рассказывали о том, какой продукт категорически нельзя покупать в Украине.