Леся Никитюк последнее время балует поклонников жаркими кадрами и с удовольствием демонстрирует стройную фигуру с разных ракурсов. Ее пляжные фото заставляют сердца фолловеров биться чаще, а появление Леди Ле с челкой даже запутала фанов ведущей, и они сравнили ее со Светланой Лободой. Леся продолжает эпатировать публику, на этот раз она решила показать свою фигуру с интересного ракурса. Ведущая опубликовала в Instagram два снимка и показала разницу в восприятии мужчины и женщины. На первом кадре она делает Селфи у зеркала и позирует в белом топе и светлых джинсах с высокой посадкой. Эффектный макияж сделан с акцентом на губы с нюдовой помадой и четко очерченным контуром. Многие поклонники посчитали, что Леся увеличила губы. На заднем плане можно увидеть друга Леси, блогера и телеведущего Евгения. Он и сделал второй, горячий кадр, показав, свой мужской взгляд на Лесю. На снимке запечатлена … пятая точка звезды в облегающих джинсах.

Леся наглядно показала мужской взгляд на женскую привлекательность (фото: instagram.com/lesia_nikituk) "Что вижу я VS что видеть он", — отметила разницу между мужским и женским восприятием ведущая. Поклонники в комментариях также высказали свое мнение. Крутые джинсы Джинсы супер и под джинсами тоже Вы супер Вы позитивный человек, так держать Леся губы сделала Тебе с такими губами — класс, но не узнать Какая же ты красивая девушка вышла! Просто огонь Шикарный вид сзади Задний план всегда интереснее Напомним, что ранее Леся Никитюк озадачила сеть, поделившись своей радостью.