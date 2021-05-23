Солист группы M & aring; neskin Давид Дамиано так радовался победе на Евровидении 2021 в Роттердаме, что у него треснули кожаные штаны в месте ширинки. 22-летний парень даже сразу не заметил, и на его счастье, подкладка сценического наряда уцелела. Видео появилось на официальной Instagram странице международного песенного конкурса. "Когда ты такой рок-н-ролльный, твои штаны раскалываются", — подписано видео. На то, что с нарядом Давида не все в порядке, обратила внимание его коллега по группе — гитаристка Виктория где Анжелис. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Видео: с Давидом Дамиано с M & aring; neskin произошел конфуз на Евровидении (instagram.com/eurovision) "Это невероятно. С песней, как эта, это невероятно", — сказал вокалист группы M & aring; neskin, открывая бутылку игристого, чтобы отпраздновать победу на конкурсе. Италия победила на Евровидении уже в третий раз и впервые с 1990 года. Места в первой пятерке распределились так: M & aring; neskin (Италия) Барбара Правые (Франция) Gjon's Tears (Швейцария) Da & eth; i og Gagnamagni & eth; (Исландия) Go_A (Украина) M & aring; neskin победила с песней на итальянском языке Zitti e Buoni (в переводе — "Тихие и смирные»). Конкурсанты набрали 524 балла. Что известно о M & aring; neskin и Давида Дамиано Группа M & aring; neskin существует с 2015 года. Ее основали Дамиано, где Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Творчество коллектива объединяет музыку в стиле рок, рэп, регги, фанк и поп. Фронтмен M & aring; neskin 22-летний Давид Дамиано стал одним из самых ярких и харизматичных артистов на "Евровидении" в этом году.

Фото: Давид Дамиано, фронтмен M & aring; neskin (instagram.com/ykaaar) Напомним, что финал Евровидения 2021 состоялся в ночь с 22 на 23 мая в Роттердаме. Победителем стал представитель Италии M & aring; neskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A занял 5 место.