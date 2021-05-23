Вечером 22 мая произошло трагедия на фестивале воздушных шаров в Каменце-Подольском. Корзина с пилотом и пятью членами экипажа перевернулся. Люди падали прямо на местное кладбище — один человек погиб. Позже очевидцы рассказали о том, что происходило прямо на их глазах. Об этом пишет Сегодня. Чрезвычайное происшествие случилось рядом с селом Кульчиевцы неподалеку кладбища около 21:45. Очевидец ЧП Татьяна Шельварчук-Прядийчук говорит, что причиной падения шара стали не электропровода — неполадки с ним случились раньше. И виной тому могли стать погодные условия в этот день. Кроме того, выяснилось, что летательный аппарат использовали впервые Люди кричали "Помогите!" и падали на кладбище Татьяна рассказывает, что еще во время полета одна сторона шара сплющилась, а корзину трясло от ветра в разные стороны. "Многие говорят, что корзина шара зацепился за электропровода, но это не так! Я лично видела, как во время полета одна сторона шара сплющилась, и она стала похожей на яйцо, корзина трясло в разные стороны из-за ветра. В это время позвонил сосед и рассказал, что пуля пролетела уже над его домом, а люди в корзине вовсю кричали: "Спасите!". Затем появилась информация, что шар начал падать в овраг, туда, где когда-то был пруд ", — говорит она.

Фото: Воздушный шар упал в Каменец-Подольском (hm.npu.gov.ua) Женщина рассказывает, что шар стал падать в районе местного кладбища, потом — она зацепилась за деревья. По словам Татьяны, одному человеку — оторвало руку, а вторая ударилась о каменное надгробие и умерла. Мужчине оторвало руку "Сначала на кладбище из корзины выпала один человек, которому бы оторвало руку. Несмотря на это он нашел силы выйти на дорогу и кричать о помощи. Второй выпал также на кладбище, но упал на памятник, ударился головой и умер. Кстати, теперь на кладбище из-за аварии с пулей разбиты 15 памятников. Третий человек выпал из корзины в тот момент, когда корзина ударился о нашей яблоню. Корзина подбросило вверх в тот момент. Этот человек упала прямо у нас на улице. Четвертый выпал у соседа на огороде, он, по предварительной информации, сломал обе ноги ", — добавила Татьяна.

Фото: В Каменец-Подольском пострадали люди при падении воздушного шара (hm.npu.gov.ua) Напомним, что воздушный шар упал вечером 22 мая. 53-летний мужчина из Прилук погиб. Пострадал также 28-летний пилот из Киева, жена погибшего, два жителя Хмельницкого и один — из Каменец-Подольского района.