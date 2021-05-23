В понедельник, 24 мая, в Украине ожидаются сильные дожди и грозы. Осадки ожидаются ночью в западных, северных, центральных областях, днем — Полтавской и Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ДСНС). По данным ДСНС, в Киевской области 24 мая ночью значительные дожди, местами гроза (I уровень опасности, желтый). Кроме того, м. Киеве 24 мая ночью значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Напомним, предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что до конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться. По прогнозу Укргидрометцентра, док конца месяца ожидается умеренная температура. Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2021 средняя месячная температура воздуха в Украине составляет 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.