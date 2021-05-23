В Демократической Республике Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго эвакуировали украинских миротворцев. На данный момент они находятся в дежурном режиме на базе и ждут указаний на случай повторной эвакуации. Об этом сообщает 18 отдельный вертолетный отряд в ДР Конго в Facebook. "Командование отряда было принято решение об эвакуации личного состава, вооружения и военной техники в безопасное место. При перемещении личный состав действовал согласно плану эвакуации, утвержденным высшим руководством ВСУ", — говорится в сообщении. Напомним, 22 мая в Демократической Республике Конго произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго, который находится рядом с большим городом Гома. Сегодня стало известно, что поток лавы от извержения вулкана Ньирагонго остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома.