В Италии в Стреза-Моттарони оборвался трос на канатной дороге из-за чего упала кабина, в которой находились люди. В результате инцидента погибли девять человек, также пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-центр пожарно-спасательной службы Италии в Twitter. Инцидент произошел около 13: 00. По предварительной информации, в кабине всего находились 11 человек. По данным издания ANSA, двух пострадавших детей 5 и 9 лет доставили в больницу Турина. Их состояние оценивается как тяжелое. Кабина оборвалась в одной из самых высоких точек маршрута, всего лишь за 300 метров до вершины Моттароне. На месте аварии работают альпийские спасательно-спелеологические группы вместе с пожарной командой и карабинерами. Напомним, 4 мая в столице Мексики обрушился метромост с поездом. В результате происшествия погибли 13 человек и около 80 получили ранения и травмы. Кроме того, в Волынской области обрушился мост. В результате происшествия пострадали пять человек. Ранее сообщалось, что в Италии упал автомобильный мост через ливень.