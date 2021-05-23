В результате падения воздушного шара один человек погиб и еще пятеро травмированы. Трагедия произошла во время проведения Фестиваля воздушных шаров в Каменце-Подольском. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области в Facebook. По данным полиции, трагедия произошла 22 мая, около 20.45 часов, возле с. Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров — двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района. В результате падения пули погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения. Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил воздушных полетов. Расследование продолжается. Напомним, в марте на Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E, которые столкнулись в воздухе. Авария произошла во время тренировочного миссии. Ранее в американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38, который совершал учебный полет. В результате происшествия погибли два пилота.