С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Польше получили обе дозы вакцины более 5,5 мл человек. Всего было сделано более 17800000 прививок от COVID-19. Об этом сообщает издание WNP. Количество получили две дозы препаратов от Pfizer / BioNTech, Moderna и AstraZeneca или одну дозу вакцины от Johnson & Johnson, насчитывается 5553678 человек. С начала кампании, 27 декабря 2020 года, в стране было утилизировано 16 055 доз вакцин. При этом сообщалось о 9155 нежелательных поствакцинальных реакциях. На сегодняшний день в Польшу доставлены в целом 18920620 доз. Напомним, в Польше планируют смягчить карантин раньше запланированного. Также Правительство страны приняло решение начать вакцинацию 16-ти и 17-летних. Для того чтобы сделать прививку от коронавируса, им необходимо будет получить разрешение от законного опекуна. Кроме того, в Польше появились первые случаи бразильского штамма коронавируса. Три случая бразильского варианта были обнаружены в Южном регионе Силезия.