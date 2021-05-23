В водах Германии продолжилось заключения российского газопровода "Северный поток-2". В частности, к заключению приступило судно-трубоукладчик "Фортуна". Об этом сообщает издание Zeit со ссылкой на представителя компании-оператора Nord Stream 2 AG. По словам представителя компании, судно "Фортуна" в настоящее время работает в соответствии с имеющимися разрешений и заявлений власти. Работы начались после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометровой участка в исключительной экономической зоне Германии. Напомним, ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российских организаций и судов по проекту "Северный поток-2". Под санкции попали 13 судов. Кроме того, представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2". 18 мая портал Axios сообщил, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Джо Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией через российский трубопровод.