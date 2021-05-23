Двойная доза вакцины от COVID — 19 почти такая же эффективная против быстрорастущего варианта коронавируса, который впервые был обнаружен в Индии, как и против доминирующего штамма в Великобритании. Но необходимы две дозы. Об этом сообщает агентство Reuters. Исследование Public Health England показало, что вакцина Pfizer-BioNTech была эффективна на 88% против симптоматического заболевания, вызванного вариантом B.1.617.2, через две недели после второй дозы. Это немного ниже по сравнению с 93% -ной эффективностью против штамма B.1.1.7 Kent, который является доминирующим вариантом COVID в Великобритании. Две дозы вакцины AstraZeneca были эффективны на 60% по сравнению с эффективностью 66% против варианта Kent. По данным PHE, первая доза обеих вакцин была на 33% эффективна против вируса B. 1. 617.2, что ниже, чем его 50% -я эффективность против B.1.1.7. Министр Здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал, что это показало, что получение обоих доз вакцины "абсолютно жизненно важным". "Я все больше уверен, что мы идем по дорожной карте, так как эти данные показывают, что вакцина после двух доз работает так же эффективно (против индийского варианта)", — сказал Хэнкок. Согласно планам правительства, снятие ограничений по коронавируса должно произойти с 21 июня. Великобритания уже отказалась от быстрой программы вакцинации в Европе, но столкнулась с новой проблемой, связанной с распространением варианта, впервые обнаруженного в Индии. Данные, опубликованные в субботу, показали, что число новых случаев COVID, е в Великобритании за неделю выросла на 10,5%, хотя это остается лишь небольшой долей по сравнению с уровнем, наблюдавшиеся ранее в этом году Беспокойство по поводу роста числа случаев в Великобритании варианта, впервые обнаруженного в Индии, побудила Германию заявить в пятницу, что любой, кто въезжает в страну из Соединенного Королевства, по прибытии придется поместить в карантин на две недели. Напомним, министерство связи и информационных технологий Индии потребовало от соцсетей удалить любую информацию о Индийский штамм коронавируса, поскольку использование этого термина безосновательно. Ранее Индия пережила новый наиболее смертоносный день пандемии COVID-19. В частности, за сутки там от болезни умерли 4329 человек. Общее число больных в Индии превысило отметку в 25 млн.