В Киеве в Шевченковском районе произошла массовая драка, которая стала результатом пьяного "вечеринки" на улице. Полиция приехала, чтобы обуздать участников конфликта, а пострадавшую женщину увезла "скорая". Об этом сообщает Telegram канал dtp.kiev.ua. Сообщается, что инцидент произошел на улице Салютная вечером 22 мая. Во время распития алкоголя одной из компаний, неизвестный мужчина ударил женщину и угрожал убить ее мужа. Женщину с подозрением на перелом ноги увезли в больницу, а прибывшая на вызов полиция задержала агрессора.

Фото: в Киеве пьяная "вечеринка" закончилась дракой (facebook.com/dtp.kiev.ua) "Синько зло. В Киеве на ул. Салютная распитие алкоголя закончилось массовой дракой. Неизвестный мужчина в ходе конфликта ударил женщину, предварительно у женщины перелом ноги. Полиция прибыла оперативно, нападавший задержан. Женщину госпитализировали. Муж потерпевшей заявляет, что нападающий угрожал убить его" , — говорится в сообщении. В комментариях пользователи иронизируют, что, мол, "все в порядке, ведь алкоголь легальный".

Фото: в Киеве пьяная случилась массовая драка (facebook.com/dtp.kiev.ua) Ранее мы писали, что в Киеве курьер Glovo устроил драку с водителем прямо посреди дороги. Появилось видео с инцидентом.