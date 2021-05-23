Житель города Сходница Львовской области несколько месяцев прятал труп гражданской жены у себя дома, чтобы получать ее пенсию. Мужчину обвинили в мошенничестве. Об этом сообщают "Факты". Пенсионер около 10 лет жил в гражданском браке с женщиной. Осенью 2020 году она умерла. При этом мужчина решил скрыть это от всех. Труп жены он спрятал в своем доме, где они жили вместе. Ежемесячно пенсионер снимал с банковской карты пенсию, которая начислялась женщине. На судебном заседании мужчина свою вину признал и попросил, чтобы его строго не наказывали. Кроме того, он добровольно вернул в Пенсионный фонд все незаконно присвоенные им деньги. В итоге пенсионера признали виновным в мошенничестве и суд постановил наказание в виде лишения свободы на один год. Однако счел возможным освободить от реального отбывания заключения, установив ему испытательный срок в один год и шесть месяцев. Напомним, в Украине раскрыли новую мошенническую схему, жертвами которой становятся пенсионеры. Сеть фирм рассылает открытки и СМС о победе в "акции" и обещает выплатить несколько сотен тысяч гривен. По указанному в сообщении телефону оператор сообщает условие получения выигрыша: купить товар из каталога. Но после оплаты вы получите только предложение еще что-нибудь купить. Мы также писали о том, что в Киеве разоблачили наглого мошенника, который притворяется курьером службы доставки.