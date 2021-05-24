25 мая отмечается: Международный день пропавших детей, День полотенца, Всемирный день щитовидной железы, День Африки, День нации в Аргентине, Весенний выходной в Великобритании, День клоуна в Перу, День поминовения в США, а по народному календарю — Епифанов день.

Об этом передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Епифанов день 25 мая

В этот день отмечается память Епифания Кипрского — одного из ранних отцов церкви, который прославился неистовым обличением ересей. Епифаний много путешествовал, однако образование его оставляло желать лучшего. Известно, что он крайне отрицательно относился к античной культуре и философии.

Приметы на 25 мая

Если на Епифана красная заря, лето будет жарким и пожароопасным.

Если на прудах появились листья кувшинки – морозов больше не будет.

Нельзя приносить в дом белые кувшинки, иначе погибнет домашний скот.

23 мая в Украине отмечали День морской пехоты. Свой профессиональный праздник отмечали морские пехотинцы — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины.

Также в этот день отмечали День героев в Украине. Как известно, этот праздник был установлен для почитания украинских воинов — борцов за свободу Украины: рыцарей Киевской Руси, казаков, повстанцев, украинских сечевых стрельцов, воинов армии УНР, УПА и деятелей ОУН.