25 мая отмечается: Международный день пропавших детей, День полотенца, Всемирный день щитовидной железы, День Африки, День нации в Аргентине, Весенний выходной в Великобритании, День клоуна в Перу, День поминовения в США, а по народному календарю — Епифанов день.
Об этом передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.
Епифанов день 25 мая
В этот день отмечается память Епифания Кипрского — одного из ранних отцов церкви, который прославился неистовым обличением ересей. Епифаний много путешествовал, однако образование его оставляло желать лучшего. Известно, что он крайне отрицательно относился к античной культуре и философии.
Приметы на 25 мая
- Если на Епифана красная заря, лето будет жарким и пожароопасным.
- Если на прудах появились листья кувшинки – морозов больше не будет.
- Нельзя приносить в дом белые кувшинки, иначе погибнет домашний скот.
23 мая в Украине отмечали День морской пехоты. Свой профессиональный праздник отмечали морские пехотинцы — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины.
Также в этот день отмечали День героев в Украине. Как известно, этот праздник был установлен для почитания украинских воинов — борцов за свободу Украины: рыцарей Киевской Руси, казаков, повстанцев, украинских сечевых стрельцов, воинов армии УНР, УПА и деятелей ОУН.