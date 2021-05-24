Беларусь высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса, ему предложили покинуть страну в течении 24 часов. Кроме того, высылают также и других сотрудников посольства, за исключением одного человека.

Соответствующее заявление сделал глава МИД Беларуси Владимир Макей.

«Посол Латвии был приглашен в МИД в связи с оскорблением госфлага Беларуси в Риге», – заявил Макей.

Так, Беларусь высылает все посольство, за исключением одного технического сотрудника. Другие сотрудники должны покинуть страну в течение 48 часов

«Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», – сказал министр.

Как мы уже рассказывали ранее, Литва и Великобритания запретили прибывать в их страны самолетам, которые пролетают через Беларусь. Соответствующее решение было принято 24 мая.

А тем временем, глава Беларуси Александр Лукашенко 24 мая ввел беспрецедентные ограничения на работу СМИ.

В частности, он подписал три закона, которые вводят новые ограничения для работы СМИ, проведения массовых мероприятий, функционирования электросвязи.