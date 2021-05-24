Июнь ожидается теплым, но дождями и грозами. Температура будет в пределах 18-22 градусов тепла, а в горных районах — 14-15 градусов с плюсом.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Укргидрометцентр .

Температура в первый летний месяц ожидается на 1,0-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков прогнозируют в пределах 43-90 мм (среднемесячное количество осадков 44-95 мм), в Карпатах и местами на Прикарпатье 105-156 мм (в Карпатах и на Прикарпатье среднемесячное количество до 100-187 мм), в пределах средних многолетних значений.

Гидрометцентр добавляет, что в июне средняя месячная температура воздуха обычно колеблется от 16 до 21 градусов тепла, в горных районах 9-15 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 32-39 градусов, в горных районах 24-31 градусов, абсолютный минимум — 0-7 градусов тепла, в отдельных районах северных, восточных и западных областей 0-3 градусов мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.

Синоптики подчеркнули, что в июне увеличится по сравнению с маем количество гроз, дождей и ливней.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА писала, что народный синоптик также прогнозировал погоду в Украине летом дождливую и прохладную.