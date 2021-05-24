Литва и Великобритания запретили прибывать в их страны самолетам, которые пролетают через Беларусь. Соответствующее решение было принято 24 мая.

Так, запрет со стороны Литвы вступит в силу в полночь 25 мая, передает Delfi со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните пишет.

Отмечается, что такие меры вызваны необходимостью обеспечить безопасность путешественников.

«Что касается полетов в Литву и из Литвы через воздушное пространство Беларуси, несмотря на то, что некоторые авиакомпании сами решили отменить такие полеты, ради безопасности путешественников предложено принять соответствующее решение правительства», – заявила Шимоните.

А также, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на Совете Евросоюза предложил запретить белорусским авиакомпаниям летать в страны ЕС. Также он призвал ввести против компании Belavia санкции.

Аналогичное решение приняла и Великобритания, передает Sputnik. Страна отказалась принимать рейсы Belavia и предписала своим авиакомпаниям облетать Беларусь.

Как мы уже рассказывали ранее, в Национальном аэропорту «Минск» (Беларусь) 24 мая остановили вылет самолета авиакомпании Lufthansa. Борт должен был улететь во Франкфурт, но пассажиров вывели и заставили повторно пройти проверку.

А также, Александр Лукашенко 24 мая ввел беспрецедентные ограничения на работу СМИ.