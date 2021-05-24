24 мая лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос о дальнейших санкциях против администрации президента Александра Лукашенко. Ограничительные меры могут включать в себя запрет на полеты европейских авиакомпаний над Беларусью после инцидента с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание также пишет, что могут быть остановлены и наземные перевозки между Белоруссией и ЕС.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета, который летел из Афин в Вильнюс, были задержаны Роман Протасевич и его девушка — София Сапега. Роман Протасевич является бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta, который сообщал о протестах в Беларуси после президентских выборов. Протасевич был вынужден в Польшу из-за преследований со стороны белорусских спецслужб. США и ЕС уже призвали остановить полеты над Беларусью после задержания бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири назвал задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в аэропорту Минска пиратством, которое финансируется государством.