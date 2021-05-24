Задержание в Беларуси журналиста Романа Протасевича показало, что Александр Лукашенко готов «закручивать гайки» и быть марионеткой для России, что, в свою очередь, может быть опасным и для Украины.

Такое мнение озвучил в эфире «Украина 24» политолог Дмитрий Васильев. Он отметил, что власти Беларуси даже не считаются с санкциями, которые сегодня им готовит Запад.

«Они понимают, что для них это единственный путь для того, чтобы самосохраниться на своих должностях, чтобы Лукашенко и впредь был у власти в Беларуси. Я думаю, они будут закручивать гайки все больше и больше. В этом смысле они будут ожидать максимальной поддержки, в том числе от Российской Федерации. Мы увидели, что российские власти почти никак не отреагировали на случившееся. И мы помним визит Лукашенко в Москву, когда он пытался каким-то образом самосохраниться. Он ожидал поддержки именно от руководства Кремля. Я думаю, он и в дальнейшем будет это пробовать делать», — утверждает эксперт.

«Думаю, он не будет обращать внимание ни на Европу, ни на НАТО… И это огромная опасность, в том числе для Украины, потому что мы помним, что это огромное пространство границ. Мы понимаем, что там также и войска Российской Федерации, и вооружение РФ. К сожалению, это открытая территория, которая граничит с Украиной, и представляет чрезвычайную опасность для территориальной целостности и нашего государственного суверенитета», — подчеркнул эксперт.

Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский поручил Кабинету министров страны подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

А также, Литва и Великобритания запретили прибывать в их страны самолетам, которые пролетают через Беларусь.