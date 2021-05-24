Новый министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко планирует сменить половину руководящего состава Минздрава.

Как заявил чиновник в интервью lb.ua, также он намерен сформировать коллегию при министерстве.

Ляшко подчеркнул, что после его назначения «много что» изменится в Минздраве.

«В первую очередь 50% руководящего состава», — рассказал Ляшко.

Он также подчеркнул, что требует сформировать сильный кадровый состав на уровне руководителей директоратов и руководителей экспертных групп.

«Чтобы независимо от того, как меняется политическая ситуация, было правопреемство и была историческая память о том, что происходит и куда движется система здравоохранения», — подчеркнул министр.

А также, в министерстве также сформируют состав коллегии, которой до этого не было. В коллегию войдут представители Минздрава, «Медзакупок», ведущие специалисты, семейные врачи и другие.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 1334 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки.

Кроме того, Украина и Евросоюз договорились о возможности взаимного признания сертификатов вакцинации.