Глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири назвал задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в аэропорту Минска пиратством, которое финансируется государством.

Скандальный инцидент он прокомментировал Newstalk.

По его словам, подобного не происходило ни с одной европейской авиакомпанией. Как известно, самолет, который летел из Греции в Литву, сопровождали истребители после сообщений, что на его борту была взрывчатка. В итоге ее не нашли.

«Это случай с государственным похищением … пиратство, финансируемое государством. Мы проинструктируем наш экипаж, который сделал феноменальную работу, вывезя этот самолет и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов», — сказал О’лири.

Он также добавил, что этот инцидент «очень пугает» пассажиров и экипаж, поскольку их держали под вооруженной охраной и обыскивали сумки.

«Похоже, намерение властей было забрать журналиста и его спутницу … мы считаем, что в аэропорту также были агенты КГБ», — добавил глава авиакомпании.

Как сообщалось ранее, США и ЕС призывают остановить полеты над Беларусью после задержания бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Напомним, 23 мая в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета, который летел из Афин в Вильнюс, были задержаны Роман Протасевич и его девушка — София Сапега. Роман Протасевич является бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta, который сообщал о протестах в Беларуси после президентских выборов. Протасевич был вынужден в Польшу из-за преследований со стороны белорусских спецслужб.

Напомним, народный депутат Украины Евгений Шевченко исключен из фракции «Слуга народа». Соответствующее решение принято большинством голосов. Накануне Шевченко провел встречу с главой Беларуси Александром Лукашенко. После этого в Беларуси обнародовали видео, где Лукашенко говорит: «Оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь». Также известно, что Шевченко одобрительно отнесся к задержанию основателя Nexta Романа Протасевича.