Погода в Украине 25 мая не будет радовать солнцем и теплом. Украинцев ожидает довольно пасмурный и холодный день.

Своим прогнозом поделился Украинский гидрометеорологический центр, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Прогноз погоды в Украине на 25 мая

Практически по всей стране (исключение: Харьков, Луганск, Донецк) дожди разной интенсивности.

Воздух в среднем прогреется 14-18 градусов, на юге и юго-востоке до 20.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала прогнозы погоды на июнь в Украине от ресурсов Gismeteo, AccuWeather, а также от синоптика Харьковского гидрометцентра Игоря Кибальчича и народного синоптика Владимира Деркача.

На Черногорском хребте в украинских Карпатах 24 мая внезапно выпал снег и похолодало практически до зимних показателей.