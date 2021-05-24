Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на завтра, 25 мая — местами пройдут дожди.

По ее словам, циклон своими атмосферными фронтами зацепится восточные области, также дожди местами пройдут и в западных областях. На остальной территории солнце и теплая погода.

Температура воздуха 25 мая будет колебаться в пределах 20-25 градусов. В западных областях завтра может быть сильным южный ветер.

В Киеве во вторник будет солнечно и 22 градуса тепла.

Всю неделю в Украине возможны дожди с грозами, но будет тепло 20-25 градусов, на востоке и юго-востоке до 30 тепла.

Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на лето. По его словам, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на май — средней месячной температуры и количества осадков.