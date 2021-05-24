Испания разрешит въезд всем вакцинированным от COVID-19 туристам, в том числе из стран, не входящих в ЕС, от 7 июня. Такое заявление сделал премьер-министр Педро Санчес.

Об этом пишет газета El Mundo.

С 24 мая Испания откроет границы для туристов из стран, не входящих в ЕС, но входят в список стран с низким риском заражения COVID-19. Въезд будет возможен без необходимости оказывать негативное ПЦР-тест на коронавирус.

В этот список будут включены Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Израиль.

Кроме того, с 7 июня в стране заработают новые правила приема иностранных граждан. Так, официально Испания пускать всех вакцинированных путешественников, независимо от страны происхождения.

условия въезда

Главным требованием является то, чтобы путешественники были привиты вакцинами, одобренными Европейским регулятором (ЭМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как заявил премьер-министр, власти рассчитывают, что летом в Испанию приедут от 30% до 40% международных туристов. До конца года страна надеется на то, что турпоток достигнет 60-70%.

Кроме того, европейские сертификаты вакцинации «позволят, чтобы нынешнее лето было значительно лучшим для туристической отрасли, чем 2020 года».

Как сообщалось ранее, в Испании позволят выбирать COVID-вакцину для второй прививки.

