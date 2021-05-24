В Украине зафиксировано 1334 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки.

Как сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо», наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), Киеве (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

За минувшие сутки были госпитализированы — 1019 человек, летальных случаев — 68, выздоровели — 6999.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2183855 человек;

выздоровели — 1957560 человек;

летальных случаев — 49 436;

проведено ПЦР-тестов — 10022457.

Украина в скором времени планирует начать вакцинацию от COVID-19 жителей оккупированных территорий.

Если вы заболели COVID-19 после первой дозы вакцины, вторую нужно вводить обязательно, но только после полного выздоровления.