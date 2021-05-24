Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 6 раз. В результате один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В районе Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра. А у населенного пункта Новгородское — минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы. Возле Гранитного враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы. Возле Светлодарска боевики обстреливали позиции ООС из автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Старогнатовка наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате один украинский боец получил ранение осколками.

В результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на сегодняшнее утро, 24 мая, зафиксировали еще одно нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Невельского враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

В течение прошлой недели на Донбасс последовало 17 грузовиков с гуманитарной помощью. Ее передали от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН.

В марте 2021 61% опрошенных считают, что Крым должен быть автономной республикой в составе Украины как до 2014 года. Еще 11% заявили, что Крым должен быть крымскотатарским автономным регионом в Украине.