Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не признает Россию стороной конфликта на Донбассе, обвиняя Украину в том, что она «переводит стрелки».

Такое заявление он сделал в интервью для издания «Аргументы и факты».

По его словам, Украина должна, но отказывается предоставить Донбассу особый статус, как это предусматривают Минские соглашения:

«Вместо этого Киев «переводит стрелки» на Россию, пытается выставить ее стороной конфликта, требует усиления антироссийских санкций».

В этом же интервью Лавров заявил, что если Украина хочет вернуть под свой контроль Донбасс, Киев должен последовательно соблюдать Минские соглашения.

В течение прошлой недели на Донбасс последовало 17 грузовиков с гуманитарной помощью. Ее передали от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН.

В марте 2021 61% опрошенных считают, что Крым должен быть автономной республикой в составе Украины как до 2014 года. Еще 11% заявили, что Крым должен быть крымскотатарским автономным регионом в Украине.