В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 24 мая — половину страну охватят дожди. Осадки ожидаются в центре, на севере, востоке Украины и в Херсонской области. На остальной территории солнечно.

24 мая ночью в западных, северных, центральных областях, днем в Полтавской и Сумской значительные дожди; утром и днем в северных, центральных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Температура воздуха в среднем 16-19 градусов. На юге и востоке 21-26 градусов.

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