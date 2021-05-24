Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе четыре раза обстреляли украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.

Подробности обнародовал пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельское. Боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра.

В районе Водяного российско-оккупационные войска совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

А у поселка Пивденное боевики использовали автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет», — указано в сообщении.

Вчера, 23 мая, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов украинский военный получил осколочное ранение.

Как мы уже рассказывали ранее, в РФ заявили, что если Украина хочет вернуть под свой контроль Донбасс, Киев должен последовательно соблюдать Минские соглашения.

В то же время, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не признает Россию стороной конфликта на Донбассе, обвиняя Украину в том, что она «переводит стрелки».