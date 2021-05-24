Смертность в Украине стремительно растет. Только за последние три месяца ученые отмечают прирост на 25 тысяч человек.

Как сообщает Государственная служба статистики, с начала года (с января по март) в стране умерло 174 тысячи человек. За аналогичный период прошлого года смертность была ниже на 25 тысяч человек.

«25 тысяч за три месяца — это очень много. Например, за год прирост числа умерших по отношению к предыдущему году обычно составляет 9-10 тысяч. Последний большой прирост умерших за год на 20 тысяч был в 2005 году. Это был максимальный прирост. Так это было по итогам полного года. А тут 25 тысяч за три месяца», — отметил в комментарии «Апострофу» ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований М.В. Птухи Павел Шевчук.

COVID-19 находится на 3 месте среди причин смертности. Зачастую украинцы умирают от болезней системы кровообращения (с начала года уже умерли более 111 тысяч человек), а также от онкологии (18,3 тысячи смертей).

Эксперты поясняют высокую смертность тем, что из-за COVID-19 снизились объемы оказания медицинской помощи по другим направлениям (в соответствии с постановлением Кабмина №1236, государственным и коммунальным учреждениям было запрещено проводить плановые госпитализации).

«Ухудшился доступ к медицине, были закрыты больницы, отложили операции, кто-то не смог вовремя получить помощь. Вот вам и непрямые смерти», — говорит Шевчук.

Одновременно с этим ученые отмечают, что украинцы часто умирают и от осложнений, вызванных COVID-19, но в статистику, как прямые случаи смерти от инфекции, данные не идут.

«Да, сам ковид дает большой прирост смертности, но люди еще умирают и от осложнений после коронавируса. Болезнь очень коварная: человек может перенести ее в относительно легкой форме, но потом происходят изменения в состоянии здоровья, в частности, возрастает риск тромбообразований из-за чего и возникают дополнительные инсульты и инфаркты. Таким образом, ковид не только напрямую влияет на смертность, но и опосредовано», — пояснил заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

Для сравнения, за первые три месяца прошлого года от болезней системы кровообращения умерли 101 тысяча человек (в этом году свыше 111 тысяч).

Как сообщалось ранее, количество умерших людей в Украине по итогам марта 2021 года составило 64,94 тысячи. Этот показатель на 34,4% больше, зафиксированного за аналогичный период годом ранее.

Ученые Национальной академии наук Украины заявили, что смертность от COVID-19 в Украине в прошлом году втрое превышает данные Министерства здравоохранения.