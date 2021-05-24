США и ЕС призывают остановить полеты над Беларусью после задержания бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Напомним, 23 мая в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета, который летел из Афин в Вильнюс, были задержаны Роман Протасевич и его девушка — София Сапега. Самолет компании Ryanair совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минска после режиссированного сигнала о минировании. Роман Протасевич является бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta, который сообщал о протестах в Беларуси после президентских выборов. Протасевич был вынужден в Польшу из-за преследований со стороны белорусских спецслужб. Власть обвиняет его в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, организации массовых беспорядков, организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Сейчас США и ЕС призывают прекратить полеты над Беларусью.

«До проведения расследования мы призываем отстранить Беларусь от организации и ввести запрет на все полеты над Беларусью, включая полеты в страну и из нее … Использование истребителей для перехвата гражданского рейса Ryanair является актом пиратства … Этот безрассудный поступок подвергал пассажиров и экипаж смертельной опасности», — говорится в заявлении главы комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса.

Документ поддержали США, Великобритания, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Польша и Чехия.

Как сообщает Еўрарадыё, некоторые авиакомпании уже решили избегать воздушного пространства Беларуси, не дожидаясь официальных запретов. Как минимум два рейса авиакомпании AirBaltic (Рига-Одесса и Рига-Тбилиси) облетают Беларусь.

Напомним, народный депутат Украины Евгений Шевченко исключен из фракции «Слуга народа». Соответствующее решение принято большинством голосов. Накануне Шевченко провел встречу с главой Беларуси Александром Лукашенко. После этого в Беларуси обнародовали видео, где Лукашенко говорит: «Оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь». Также известно, что Шевченко одобрительно отнесся к задержанию основателя Nexta Романа Протасевича.