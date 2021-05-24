В Украине с 1 июля могут повысить стоимость электроэнергии.

Такое решение принял Кабинет министров, пишет ТСН. Действующий тариф будет сохраняться до конца июня.

Сейчас в Украине действует тариф — 1,68 грн за киловатт. Но, как отметили в Минэнерго, с 1 июля он изменится и будет отличаться в разных областях страны. Например, в Киевской и Днепропетровской областях цена будет стартовать от 2,60 до 2,96 грн за киловатт. Зато в Ивано-Франковской и Луганской областях – от 3,70 до 4 грн за киловатт.

Такая разница в стоимости связана с разным тарифом на распределение: в Киеве он самый низкий, а в Луганской области – самый высокий.

Как сообщалось ранее, украинцы тратят на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон 42% совокупного ежемесячного дохода. Стоимость газа за месяц уже в июне может быть установлена в пределах 12 грн за куб м.