В Киеве на Брест-Литовском шоссе грузовик выехал на встречную полосу и там столкнулся с легковушкой. После этого он загорелся.

Видео ночной аварии публикует Магнолия-ТВ.

Предварительно, грузовик вынесло на полосу встречного движения, когда он двигался в направлении центра Киева. Водитель фуры снес отбойник и протаранил легковой автомобиль. На кадрах видно, что легковой автомобиль оказался под горящей фурой.

Водителя фуры госпитализировали в больницу. Он оказался единственным свидетелем аварии. Что случилось с водителем легкового авто — неизвестно. По предварительной информации, он погиб.

В прошлом году в Украине произошло почти 170 000 аварий: около 32 тысяч человек получили травмы, более 3500 погибли — это в три-четыре раза больше, чем в странах Европы. За четыре месяца 2021 года в ДТП погибли 785 человек, более семи тысяч получили травмы.

Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием двух легковых авто, в результате аварии от полученных травм погиб один из водителей, военнослужащий ВСУ.