Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе 87 и признание Василия Вирастюка избранным депутатом от партии «Слуга народа».

Об этом в Facebook сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Также сообщается, что суд отменил решение ЦИК о признании недействительным голосования на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за другого кандидата (Александра Шевченко), чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Суд обязал Центральную избирательную комиссию совершить действия по установлению результатов выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №87 с учетом выводов, предоставленных судом в решении, принятом по результатам рассмотрения этого дела.

Указанное постановление Верховный Суд принял в качестве суда первой инстанции. В случае подачи апелляции Центральной избирательной комиссией или командой кандидата Василия Вирастюка, дело будет пересматривать Большая Палата Верховного Суда как суд апелляционной инстанции. Решение Большой Палаты является окончательным.

Как сообщалось ранее, 5 мая Центральная избирательная комиссия установила отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом Украины по поданному им заявлению. Предыстория:В ЦИК 27 апреля поступило заявление Василия Вирастюка вместе с соответствующими документами, необходимыми для регистрации его народным депутатом Украины. В то же время действия Комиссии по установлению ею 22 апреля 2021 результатов выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта были обжалованы в Верховном суде кандидатом в этом округе — Шевченко (партия «За будущее»).29 апреля Верховный Суд своим постановлением запретил Комиссии совершать действия по регистрации Василия Вирастюка народным депутатом Украины до вступления в законную силу решения.В то же время постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 1 мая отменен протокол Центральной избирательной комиссии от 22 апреля о результатах выборов народных депутатов Украины в этом округе.