Если Украина хочет вернуть под свой контроль Донбасс, Киев должен последовательно соблюдать Минские соглашения.

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии «Аргументы и факты».

В России заявили, что Украина пытается изменить последовательность выполнения положений Комплекса мер, поставив на первое место получение под контроль всей российско-украинской границы с последующим проведением местных выборов на Донбассе.

«Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если да, то путь к этой цели один — четкое и последовательное претворение в жизнь Комплекса мер», — заявил он.

В течение прошлой недели на Донбасс последовало 17 грузовиков с гуманитарной помощью. Ее передали от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН.

В марте 2021 61% опрошенных считают, что Крым должен быть автономной республикой в составе Украины как до 2014 года. Еще 11% заявили, что Крым должен быть крымскотатарским автономным регионом в Украине.