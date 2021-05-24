Украинцы в Польше в среднем зарабатывают 18-30 тысяч гривен (все зависимости от того, сколько часов они работают — 8 или 12 часов ежедневно).

Как сообщает директор департамента рекрутации компании по международному трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда, минимальная ставка в Польше в 2021-м выросла до 13,78 злотых нетто (сумма после отчисления всех налогов) за час, пишут «Украинские новости».

Автоматическое повышение зарплаты для работников в этом году составило в среднем на 300 злотых. На производстве украинцы зарабатывают 2,5-4 тыс. злотых (18,5-30 тыс. грн).

Аналогичные зарплаты также на логистических складах, где ставка составляет 13,8-14,5 злотых/час, или на предприятиях пищевой промышленности. Сварщики и электрики получают больше – 3,5-4,5 тыс. злотых в месяц (26-33 тыс. грн).

Эксперты также отмечают, что зачастую украинцы работают на производстве (рыбзаводы, мясокомбинаты, производство замороженных продуктов, логистические склады), поскольку есть стабильный спрос на рабочую силу.

Как сообщалось ранее, цены на продукты в Украине и Польше практически одинаковые, при этом поляки тратят на еду не более 20% дохода (заработная плата там намного выше).

В Польше вид на жительство был выдан уже более 265 тысячам украинцев. Только за последние три месяца выдали более 20 тысяч видов.