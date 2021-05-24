В Национальном аэропорту «Минск» (Беларусь) 24 мая остановили вылет самолета авиакомпании Lufthansa. Борт должен был улететь во Франкфурт, но пассажиров вывели и заставили повторно пройти проверку.

Как сообщает Belsat в Telegram, борт должен был вылететь в 14:20. Время вылета, по данным Onliner, перенесли после сообщений об угрозе теракта.

Известно, что самолет Lufthansa рейсом «Минск – Франкфурт» более часа не выпускали из Национального аэропорта. Сейчас информация о рейсе исчезла с онлайн-табло вылетов.

После проверки в аэропорту заявили, что на их электронную почту поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск – Франкфурт.

«На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена. В соответствии с республиканскими нормативными правовыми актами в области авиационной безопасности в таких ситуациях подразделениями авиационной безопасности аэропорта должны быть приняты исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и воздушного судна. В этой связи на данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться. О происходящем проинформированы все заинтересованные стороны», — сообщает пресс-служба Национального аэропорта.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета, который летел из Афин в Вильнюс, были задержаны Роман Протасевич и его девушка — София Сапега. Роман Протасевич является бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta, который сообщал о протестах в Беларуси после президентских выборов. Протасевич был вынужден в Польшу из-за преследований со стороны белорусских спецслужб. США и ЕС уже призвали остановить полеты над Беларусью после задержания бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири назвал задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в аэропорту Минска пиратством, которое финансируется государством.