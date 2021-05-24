Председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Том Тугендхат призвал правительство страны к санкциям против проекта «Северный поток-2» и российского газопровода «Ямал — Европа» в рамках ответа на задержание в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Политик считает, что действия властей Беларуси являются угрожающими не только для тех, кто их не поддерживает, передает The Guardian.

По словам Тугендхата, действия режима Лукашенко расцениваются как «похищение людей», и они являются серьезным нарушением прав человека не только журналиста Романа Протасевича, «но и каждого пассажира и члена экипажа этого самолета».

«Это прямая угроза не только для тех, кто не поддерживает такие режимы, как в Беларуси, но и для всех нас, кто может пролететь над таким государством», — утверждает он.

Тугендхат назвал «абсолютно правильным» шаг правительства по запрету авиакомпаниям летать над Беларусью.

«Пойдет ли он далее, и будет ли он призвать к приостановке газопровода «Северный поток-2″ и энергетического трубопровода Ямал, что идет через Беларусь, и благодаря которому берутся деньги на поддержку этого тиранского режима?»- подытожил Тугендхат.

Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский поручил Кабинету министров страны подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Тем временем, в Раде приняли проект постановления об обращении парламента к Палате представителей и Сенату конгресса США касательно введения санкций против газопровода «Северный поток-2«.