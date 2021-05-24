В Черкассах правоохранителям удалось разоблачить и пресечь деятельность пророссийской ботофермы, которая занималась дестабилизацией ситуации в Украине.

Подробности дела обнародовала Служба безопасности Украины.

Правоохранители установили, что ботоферму «поддерживал» житель Черкасс в подсобке собственной компании. Подозреваемый обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность интернет-агитаторам.

«Предприниматель использовал сим-карты украинских операторов мобильной связи. Расчет за услуги получал криптовалютой и через российские виртуальные платежные системы, запрещенные на основании решения СНБО Украины», — рассказали в СБУ.

Интернет-агитаторы использовали эту ботоферму для распространения дезинформации о событиях на Донбассе, а также пророссийской пропаганды, направленной на искусственную дестабилизацию ситуации в Украине и свержение конституционного строя.

«В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к функционированию ботофермы», — подчеркнули в СБУ.



Как мы уже рассказывали ранее, в трех регионах Украины задержали интернет-агитаторов, которые призывали к захвату власти и изменению границ страны.

А в Закарпатской области силами СБУ был разоблачен сепаратист, который призывал к отделению Закарпатья от Украины.