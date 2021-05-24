В Днепре 12-летний мальчик облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, для того чтобы снять видео для социальных сетей.

Подробности передает «Дніпро TV».

Как сообщается, подросток вместе с другом отдыхал в парке. Согласно предварительной информации, дети нашли неизвестную жидкость. Подросток решил облиться ею и поджечь себя.

«Ребенка экстренно госпитализировали. Врачи установили, что у него обгорело 65% тела. Обожжены и внутренние органы. Есть предположение, что школьник сделал это ради эпического видео в социальных сетях, но все закончилось трагически. Сейчас парень находится в реанимации», – указано в сообщении.

Сейчас ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Как мы уже рассказывали ранее, в Одесской области 6-летний мальчик отравился водкой во время прогулки с друзьями по кладбищу. Ребенка без сознания обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь.

А во Львове из окна 8-го этажа выпала двухлетняя девочка.