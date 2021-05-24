В КП «Киевский метрополитен» анонсировали увеличение стоимости проезда в столичной подземке. Так, отмечается, что себестоимость поездки составляет 20,05 грн, однако новую цену обещают установить «с учетом реальных возможностей пассажиров».

Соответствующее заявление сделала замначальника «Киевского метрополитена» Наталья Макогон телеканалу «Киев».

«О тарифе, мы предоставили все необходимые документы в наш профильный транспортный департамент. Эти бумаги будут рассматривать экономисты и другие специалисты Управления ценовой политики КГГА. В дальнейшем на уровне городской администрации будет подбираться максимально компромиссный вариант», — заявила чиновница.

Как сообщает издание Obozrevatel ссылаясь на собственные источники в Киевсовете, проезд в метро Киева может подорожать до 12-15 гривен.

На сегодняшний день, разовая поездка в столичном метро обходится в 8 гривен.

https://www.youtube.com/watch?v=fKF78V0A7o8&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92.NEWSROOM

Как мы уже рассказывали ранее, перевозчики все настойчивее требуют снова поднять цены на проезд в общественном транспорте. По их мнению, стоимость проезда в Киеве, к примеру, должен стоить около 20 гривен. Эксперты в один голос заявляют, что повышение цен не решит проблему.